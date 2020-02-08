شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان في الخبر.. غداً والان نبدء بالتفاصيل

ينظم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون غداً، بالتعاون مع جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، فعاليات الحملة الخليجية للتوعية عن السرطان، من خلال المعرض التثقيفي التوعوي، الذي يقام في مجمع الراشد بمحافظة الخبر.

ويشارك في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، عديد من الجهات الحكومية والخاصة وذلك بالتنسيق مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان.

وتأتي هذه الحملة الخليجية الموحدة للتوعية بالسرطان بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان، وتهدف لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في تفعيل هذه الرسالة من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج التوعوية لمكافحة السرطان والوقاية منه.