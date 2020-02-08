شكرا لقرائتكم خبر عن هل رش الجراد تسبب في نفوق «إبل جازان»؟.. «البيئة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن مقطع الرش المتداول، عمليات رش حوطة بن تميم في حين مقطع الإبل النافقة في منطقة جازان.
وقال أبا الخيل، إن الوزارة تلقت بلاغا يفيد بنفوق إبل، وظهور علامات مرض لإبل أخرى في نفس المكان بساحل عتود بجازان، وعلى الفور توجهت الفرق البيطرية وباشرت الحالات المصابة واستكملت إسعافها وإجراء العمليات الطبية اللازمة، وأخذت عينات من الإبل النافقة المصابة إلى جانب عينات من التربة والأعلاف والأشجار فى المنطقة، مؤكدًا إعلان نتائج التحليل فور صدورها.
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