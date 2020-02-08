شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا ينتشر .. 27 دولة حول العالم تعلن تعرضها للوباء والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون أمريكيون إن مواطنا أمريكيا عمره 60 عاما توفي بسبب فيروس كورونا الجديد، ليصبح أول ضحية مؤكدة للفيروس من جنسية غير صينية، فيما بدأ ملايين الصينيين في العودة إلى ديارهم بعد عطلة السنة القمرية الجديدة التي مددتها السلطات في محاولة لاحتواء التفشي.

وظهرت الغالبية العظمى من حالات الإصابة بالفيروس في الصين، لكن تم رصده في نحو 24 دولة أخرى وشملت أحدث حالات الإصابة خمسة بريطانيين أصيبوا بالعدوى في منتجع تزلج فرنسي.

وأعلن‭ ‬متحدث باسم السفارة الأمريكية في بكين اليوم السبت أن الأمريكي توفي يوم الخميس في مدينة ووهان، وهي بؤرة تفشي الفيروس وتقع بإقليم هوبي بوسط الصين.

وقال المتحدث لرويترز "نقدم خالص تعازينا للأسرة في فقيدها... واحتراما لخصوصية الأسرة، لن ندلي بتعليق آخر".

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن يابانيا في الستينيات من عمره كان قد نُقل إلى مستشفى في ووهان مصابا بالتهاب رئوي توفي أيضا بعدما عانى أعراضا تتطابق مع الأعراض الناجمة عن فيروس كورونا الجديد.

وعزلت القيادة الشيوعية في بكين مدنا وألغت رحلات جوية وأغلقت مصانع لاحتواء هذا التفشي في رد كانت له تبعات على الأسواق العالمية والشركات المعتمدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الوفاة في البر الرئيسي ارتفع إلى 723 حالة اليوم السبت، ومن المتوقع أن يتخطى عدد الوفيات التي سجلت عالميا خلال تفشي متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في عامي 2002 و2003 والذي بلغ 774 حالة.

ومعظم الوفيات بالصين حدثت في مدينة ووهان أو حولها. وفي بر الصين الرئيسي بلغ إجمالي عدد المصابين حتى الآن 34598 مصابا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مدينة ووهان افتتحت مستشفى مؤقتا آخر اليوم السبت يضم 1500 سرير.

وأفاد التلفزيون المركزي الصيني أن أول فريق طبي وصل إلى مستشفى ليشنشان في ووهان وسيتم إدخال المرضى اليوم السبت.

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وكان المستشفى المؤقت الأول بالمدينة، وهو مستشفى هوشنشان الذي شيدته السلطات من الصفر في ثمانية أيام فقط، قد بدأ في استقبال المرضى يوم الاثنين.

وانتشر الفيروس إلى 27 دولة ومنطقة، بحسب إحصاء لرويترز يستند إلى التقارير الرسمية، وأصيب به أكثر من 330 شخصا. وسُجلت حالتا وفاة خارج بر الصين الرئيسي، إحداهما في هونج كونج والثانية بالفلبين. والضحيتان من مواطني الصين.

وسيتوجه قائد فريق دولي بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى الصين يوم الاثنين أو الثلاثاء لدراسة التفشي.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن من بين أحدث حالات الإصابة بالمرض خمسة بريطانيين يقيمون في نفس المسكن بمنتجع تزلج في أوت سافوا في منطقة جبال الألب الفرنسية، مما يثير مخاوف من زيادة حالات العدوى في فترة ذروة في موسم التزلج.

وذكر المسؤولون أن الخمسة أقاموا في نفس المسكن مع شخص كان في سنغافورة. وأضافوا أن حالتهم ليست خطيرة.

ومن المنتظر أن يبدأ الاقتصاد الصيني في العودة لطبيعته يوم الاثنين مع عودة الملايين من الأقاليم إلى المدن الكبرى بعد أطول عطلة في العام. وحتى بعد تمديد العطلة، ستظل أماكن عمل كثيرة مغلقة وسيواصل عدد كبير من الموظفين العمل من منازلهم.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية لرويترز إن خبراء أمريكيين ينتظرون الإذن لدخول الصين للمساعدة في مكافحة تفشي الفيروس بعد إدراجهم على قائمة اقترحتها منظمة الصحة العالمية.

وفي هونج كونج التي تحكمها الصين، قررت السلطات السبت وضع جميع القادمين من البر الرئيسي أو من كانوا هناك خلال الأربع والعشرين يوما الماضية في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وتقلص وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حجم وفدها الذي سيحضر معرض سنغافورة الجوي، وقالت شركتا لوكهيد مارتن ورايثيون الأمريكيتان إنهما لن تحضرا المعرض. ورصدت سنغافورة 40 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وفي اليابان قالت وزارة الصحة إن الاختبارات أثبتت إصابة ثلاثة أشخاص آخرين على متن سفينة سياحية موجودة قبالة سواحلها بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالسفينة إلى 64 حالة.