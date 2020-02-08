شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء سنغافورة : الخوف يمكن أن يضر أكثر من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج السبت إن الخوف يمكن أن يضر أكثر من انتشار فيروس كورونا وجاء تصريحه بعد يوم من إعلان بلاده رفع مستوى التحذير مما دفع السكان إلى شراء كل البضائع الموجودة على رفوف المتاجر من الأرز والمعكرونة وورق الحمام.

ورفعت سنغافورة مستوى التحذير من فيروس كورونا إلى البرتقالي وهو المستوى الذي أعلنته خلال تفشي التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) عام 2003 وفيروس الإنفلونزا إتش1إن1 عام 2009. ويشير هذا المستوى إلى أن الفيروس خطير وينتقل بسهولة بين البشر.

وقال رئيس الوزراء "ليس هناك ما يدعو للذعر. لا نقوم بإغلاق المدينة أو إلزام الجميع بالبقاء في منازلهم".

وأضاف "لدينا إمدادات وفيرة، وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى تخزين المعكرونة سريعة الطهي والأطعمة المعلبة أو ورق الحمام كما فعل بعض الناس أمس".

وهناك 33 إصابة بالفيروس في سنغافورة وبعض الحالات لا علاقة له بالسفر إلى الصين التي ارتفع عدد وفيات كورونا فيها إلى أكثر من 700