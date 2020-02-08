دوي صافرات الإنذار في غلاف غزة بعد رصد قذيفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، دوي صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة بغلاف قطاع غزة، بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات.
وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان، :" منذ وقت قصير، رصدنا عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة إلى إسرائيل".
وأضاف:" نتيجة للإطلاق دوت صافرات الإنذار في المنطقة المفتوحة فقط".
وذكرت محطات التلفزة الإسرائيلية أن القذيفة سقطت في منطقك مفتوحة في مستوطنة "شعار هنيغيف" في غلاف غزة دون أضرار أو إصابات.
ويرصد الاحتلال من حين لآخر إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية التي غالبا ما تعترضها منظومة القبة الحديدية.
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