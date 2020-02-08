البواردي مرحبا بجنود الإمارات: كنتم خير سفراء

وجّه محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع الإماراتي، السبت، تحية إجلال وتقدير لأفراد القوات المسلحة الإماراتية العائدين من اليمن.



وقال البواردي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية: "تحية إجلال وإكبار لأبطال قواتنا المسلحة العائدين من أرض اليمن".

وأضاف وزير دولة لشؤون الدفاع الإماراتي: "كنتم على الوعد وحفظتم العهد ورفعتم رايات الإمارات بعز واقتدار بمشاركتكم في قوات التحالف وإعادة الأمل".



وأوضح البواردي: "كنتم وما زلتم حماة للحق والواجب أينما كان.. وقد أمنتم ما يحتاجه الجائع والمريض وأغثتم الملهوف وآويتم المشرد وعمرتم المدارس وكنتم خير سفراء بأيادٍ بيضاء ممدودة بالعطاء.. مرحباً بسفراء الخير على أرض زايد الخير".



وكان مغردون إماراتيون وعرب أطلقوا هاشتاق "# الصقور المخلصين" لتحية الجنود الإماراتيين العائدين من اليمن الذين شاركوا ضمن صفوف قوات التحالف العربي.



وحرص العديد من المغردين على توجيه تحية اعتزاز وتقدير للجنود، لما قدموه من أعمال ساهمت في ترسيخ وتعزيز أمن المنطقة.



وشارك في هشتاق #الصقور_المخلصين، مغردون سعوديون ويمنيون، معربين عن شكرهم وتقديرهم لضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الإماراتية العائدين من مهمة إعادة الأمل في اليمن.

وجاء إطلاق الهشتاق استعداداً لاستقبالهم غداً الأحد، بعد أن أدوا واجباتهم بكل حرفية واقتدار، وأثبتوا بإرادتهم وشجاعتهم للجميع أن الدول لا تقاس بالحجم بل بإرادة الرجال.



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وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، وجّه التحية للجنود الإماراتيين الذين شاركوا ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا إخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة".



وأضاف أنهم "ساهموا في أعمال إنسانية في ٢٢ محافظة استفادت منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلاً بكم في أرض الوطن.. حماة الاتحاد".



كما وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، تحية اعتزاز لجنود الإمارات لمشاركتهم ضمن التحالف العربي باليمن، مؤكداً أنهم سيبقون سنداً وعوناً للبلد الشقيق.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحية اعتزاز وفخر.. نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفي غداً بمشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن".



وأضاف: "كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمي وأخرى تبني، وبإذن الله باقون سنداً وعوناً للشقيق في صيانة أمن منطقتنا واستقرارها".



بدوره قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، السبت، إن الاحتفال الوطني بعودة القوات المسلحة الإماراتية من اليمن تكريم مستحق من وطن الوفاء لأبنائه.



وأضاف قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: أن "احتفاء الإمارات بصقورها المخلصين وتقديرها تضحياتهم وأدائهم الرجولي وسام عرفان ووفاء من شعب عظيم وقيادة جليلة".



وتابع: "أنتم درعنا ورمحنا وجيش الكرامة والشهامة. نفخر بكم ونسمو.. الصقور المخلصون".