وزراء خارجية "إيجاد" يجتمعون على هامش القمة الأفريقية الـ33

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد"، جلسة لبحث عدد من القضايا أبرزها اتفاق السلام بدولة جنوب السودان.

ويأتي اجتماع مجلس وزراء "إيجاد" في دورته الاستثنائية الـ70، قبل عقد القمة الاستثنائية الـ34 لرؤساء دول وحكومات الـ"إيجاد"، في وقت لاحق من اليوم السبت بأديس أبابا، على هامش القمة الأفريقية الـ33 لرؤساء وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، التي تنطلق غداً الأحد.

وأجرت "العين الإخبارية" مقابلة مع هيروت زمني وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية؛ بشأن مخرجات الاجتماع لجدول الأعمال حول عملية السلام في جنوب السودان.