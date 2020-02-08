مسؤول: قوات أمريكية وأفغانية تتعرض "لنيران مباشرة" في شرق أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول عسكري أمريكي، أن قوات أمريكية وأفغانية تعرضت "لنيران مباشرة" في شرق أفغانستان في وقت متأخر السبت، في حادث وصفته وسائل إعلام محلية بأنه هجوم من "الداخل".

وقال الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكولونيل سوني ليغيت في بيان "إن قوة أمريكية وأفغانية مشتركة كانت تقوم بعملية في ولاية ننجرهار تعرضت لنيران مباشرة في 8 فبراير/شباط الجاري.

وأضاف المسؤول الأمريكي "نحن نقيم الوضع وسنعطي معلومات إضافية حين تتوافر".

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وتشهد الولايات المتحدة محادثات مع حركة طالبان تهدف إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاما في أفغانستان.

وقطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات فجأة بعد مقتل جندي أمريكي في هجوم شنته الحركة في سبتمبر/أيلول الماضي.

واستؤنفت المحادثات بعد ذلك، لكنها واجهت انتكاسات بسبب عدة هجمات منها تفجير انتحاري في ديسمبر/كانون الأول الماضي بقاعدة أمريكية خارج كابول قتل فيه مدنيان.