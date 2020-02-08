مقتل 11 مدنيا في هجومين إرهابيين بالنيجر

قالت السلطات في النيجر، السبت، إن 11 مدنياً على الأقل قتلوا خلال يومين في هجومين إرهابيين بمنطقتي ديفا وتيلابيري جنوبي البلاد وغربها.

وقال مسؤول محلي إن "6 أشخاص قتلوا، أمس (الجمعة)، ليلاً في جوجوني الواقعة في منطقة ديفا القريبة من نيجيريا وتشاد بأيدي عناصر في جماعة بوكو حرام الإرهابية".

وأضاف المسؤول أن من بين القتلى 4 أفراد من أسرة واحدة.

وفي منطقة تيلابيري القريبة من مالي، "أطلق 4 مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين النار، الخميس، على عمال في قرية موليا، وقتلوا 4 منهم"، وفق مسؤول في تيلابيري.

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والجمعة، قتل مسلحون مدرساً كان يتنقل بواسطة عربة كون استخدام الدراجات النارية محظوراً في هذه المنطقة.

ونقل سكان محليون أن مدير مدرسة ومدرساً "أصيبا بجروح بالغة" ليل الجمعة بنيران "مسلحين".

وفي الثالث من فبراير/شباط الجاري، هاجم مسلحون ورشة لبناء سد على نهر النيجر، وأجبروا المتعهد الصيني على "وقف الأشغال مؤقتاً"، وفق ما أفاد التلفزيون العام، مساء الجمعة.

وقتل 174 جندياً في 3 هجمات في تيلابيري، يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، وقعت اثنتان منها في شينيجودار (89 قتيلاً) وإيناتيس (71 قتيلاً) وتبناها تنظيم داعش الإرهابي.

وحدد موعد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في النيجر، 27 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن تسبقها انتخابات بلدية وإقليمية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.