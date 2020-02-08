"إيجاد" تعقد قمة على مستوى الرؤساء لبحث أزمة جنوب السودان

عقد رؤساء الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيجاد" قمتهم الاستثنائية، مساء السبت، بأديس أبابا، لمحاولة حل مشكلة الولايات التي تعرقل تشكيل الحكومة بجنوب السودان.

وشارك في القمة، التي تأتي على هامش القمة الأفريقية الـ33 لرؤساء وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، التي تنطلق الأحد، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، والأوغندي يوري موسيفيني.

والخميس، فشلت الحكومة والمعارضة في جنوب السودان في التوصل لاتفاق حول عدد وحدود الولايات.

وقال مايكل مكوي وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان: "نحرص على تشكيل الحكومة الانتقالية في موعدها 21 فبراير/شباط الجاري".

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي ترأسه ديفيد مابوزي نائب رئيس جنوب أفريقيا الذي يتوسط بين الأطراف: أن "الحكومة لن تقبل بتمديد جديد للفترة الانتقالية في البلاد".

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وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتشكيل لجان للتشاور مع المواطنين في غضون 10 أيام، لحسم قضية الولايات قبل تشكيل الحكومة الانتقالية.

من جانبه، قال ديفيد مابوزي نائب رئيس جنوب أفريقيا الذي يتوسط بين الأطراف، في تصريحات صحفية، إن ملف الولايات سيتم تحويله للقمة الأفريقية في أديس أبابا، للفصل فيه، فيما رفض هنري إدوار نائب رئيس الحركة الشعبية في المعارضة، مشاركة المعارضة في أي حكومة انتقالية قبل حسم قضية عدد الولايات وحدودها إلى جانب الترتيبات الأمنية.





وفي نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قررت القمة الثلاثية، التي استضافتها العاصمة الأوغندية كمبالا، وحضرها رؤساء أوغندا يوري موسفيني، وجنوب السودان سلفا كير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إمهال الأطراف في جنوب السودان 100 يوم إضافي لتشكيل الحكومة الانتقالية.

وتتمسك الحكومة بالـ32 ولاية الحالية، بينما ترفض المعارضة مقترحة العودة إلى نظام الـ23 محافظة الذي كان معمولاً به إبان الحكم الاستعماري.

وتخوض دولة جنوب أفريقيا الوساطة بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، لحل مشكلة عدد الولايات وحدودها منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، برئاسة ديفيد مابوزي نائب رئيس جنوب أفريقيا.

و"إيجاد" هي منظمة شبه إقليمية تأسست عام 1999، وتتخذ من جيبوتي مقراً لها، وتضم دول القرن الأفريقي (شرق)، وهي: جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وجنوب السودان وأوغندا وإريتريا المنضمة حديثاً.