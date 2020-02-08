الأمم المتحدة: أطراف ليبيا تتفق على إخراج المرتزقة

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الأطراف الليبية اتفقت على ضرورة وقف تدفق المرتزقة وإخراجهم من البلاد.

وكشفت البعثة في بيان، عن أن هناك توافق بين الطرفين المشاركين في محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 من يناير من هذا العام، واحترامها وتجنب خرقها.



وتابع البيان أن الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 انتهت عصر اليوم السبت،في مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، بحضور ومشاركة ممثل الأمين العام للامم المتحدة رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الدكتور غسان سلامة.



ولاحظت البعثة، بحسب البيان، وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة اللبيبين الملحّة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية.

وأكدت التوافق على وقف تدفق المقاتلين غير الليبين وإخراجهم من الأراضي الليبية، واستمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة "تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة ".





وشددت على دعم الطرفين العملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى واعادة الجثامين ويقدرون مشاركة البعثة الاممية كلما دعت الحاجة لذلك.



Advertisements

وأكد الطرفان بحسب بيان البعثة، على أن اللجنة الحالية المكلفة بهذا الموضوع تشكل قيمة مضافة لدعم اجتماعات لجنة 5 + 5 في جنيف.



ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة الى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.



وتوجهت البعثة الأممية بالشكر للطرفين على قدومهما إلى جنيف، وشروعهما بالبحث الجاد بالمهام الموكلة إليهما، كما على الروح المهنية العالية والايجابية التي تميزت بها مباحثاتهما.



ونوهت إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات، لكنهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق.



واختتم البيان بأن الطرفين قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، وقد اقترحت البعثة تاريخ 18/2/2020 موعداً لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف.





كانت الدول الكبرى والمعنية بالملف الليبي، أقرت في مؤتمر عقد في برلين الشهر الماضي لحل الأزمة الليبية خطة أممية تضمنت 3 مسارات، عسكرية وسياسية واقتصادية.



وتستضيف جنيف محادثات المسار العسكري باجتماع 5 عسكريين من الجيش الليبي في مقابل 5 آخرين من طرف حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج فيما عرف بلجنة 5+5.



ويتضمن المسار السياسي اختيار 40 شخصية ليبية منهم 13 نائبا عن البرلمان الليبي المنتخب و13 آخرين مما يعرف بـ"مجلس الدولة" المسيطر عليه من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي و14 شخصية عامة وإعلامية يختارهم المبعوث الأممي غسان سلامة، ومن المقرر ان تعقد في القاهرة الأحد اجتماعات المسار الاقتصادي لمخرجات مؤتمر برلين.

