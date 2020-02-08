نيودلهي تجري انتخابات وسط احتجاجات على قانون الجنسية

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ناخبون يصطفون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات في نيودلهي يوم السبت

بدأ الناخبون في نيودلهي في الإدلاء بأصواتهم يوم السبت في انتخابات ينظر إليها على أنها اختبار لشعبية رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد احتجاجات دامية مناهضة للحكومة على مدى شهور بسبب قانون جديد لمنح الجنسية.

وتجيء الانتخابات في وقت يسجل فيه النمو الاقتصادي الهندي أبطأ وتيرة منذ ست سنوات ووسط معارضة قوية على قانون للجنسية يجعل من الأيسر على الأقليات غير المسلمة المضطهدة في ثلاث دول مجاورة الحصول على الجنسية الهندية.

وأثار القانون شكوكا في أن مودي يريد أن يحول الهند العلمانية إلى دولة هندوسية، وهو أمر ينفي صحته.

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ويوجه أي ضعف في الإقبال على المشاركة في انتخابات العاصمة صفعة لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة مودي بعد أن فقد سيطرته على ولاية مهاراشترا، وعاصمتها مومباي، في أواخر العام الماضي.

وناشد مودي الناخبين ممارسة حقهم الانتخابي، وكتب على تويتر ”أحث أبناء دلهي وبخاصة أصدقائي الشبان على التصويت بأعداد غفيرة“.

ويجري التنافس على 70 مقعدا وستعلن النتيجة في 11 فبراير شباط.