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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الإيرانية تؤكد تعرضها لهجوم إلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
تعرضت إيران، اليوم السبت، لهجوم إلكتروني، أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت مؤقتا، لكن الشبكة لم تتضرر، بحسب ما أعلن مسؤول إيراني.
وقالت وكالة "مهر" للأنباء، أن إيران أعلنت، اليوم السبت، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت مؤقتا، من دون تحديد مصدر الهجوم.
وقال سجاد بنابي، عضو لجنة إدارة شركة الاتصالات الإيرانية: "واجهت إيران خللا في إنترنت الهواتف الأرضية وبعض شركات الجوال لمدة ساعة بسبب هجوم إلكتروني".
وأضاف، عبر حسابه على "تويتر": "بعد تدخل درع "دجفا" وجهود العاملين في شركة الاتصالات، عادت خدمة الإنترنت إلى حالتها العادية".
ولفت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن "دجفا" أو "Dejfa"، هي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية ويطلق عليها تسمية "درع أمن شبكة المعلومات الوطنية" في إيران.
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