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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر : توظيف تركيا للعناصر الإرهابية ينتهك القانون والقرارات الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد وزير خارجية مصر، سامح شكري، خلال تصريحات للتليفزيون المصري من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن توظيف تركيا للعناصر إرهابية ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
واشار اليوم السبت، إن ممارسات تركيا وتدخلها يعقد الأزمة الليبية .. لافتاً إلى أن "الأشقاء الليبيين عليهم التوصل إلى تفاهم للقضاء على الإرهاب وتدعيم المؤسسات الوطنية".
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال السبت، إن استمرار نقل السوريين والأسلحة إلى ليبيا سيكون له تداعيات خطيرة على دول الجوار.
وأضاف السيسي في كلمته بجلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، المنعقد حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنه رغم الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية، فإن الأوضاع تتصاعد فيها مع تزايد تدفق الأسلحة إليها رغم الجهود المبذولة لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.
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