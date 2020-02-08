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24 دولة ضربها كورونا.. وهونج كونج تطلق أسرع جهاز تشخيص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم العالم

فيما تزايد الرعب بعد وصول مرض كورونا إلى 24 دولة حول العالم، قال فريق علماء من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا إنهم اخترعوا أسرع جهاز لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وأوضح العلماء في مؤتمر صحفي في معرض الكشف عن الجهاز الجديد «الكشف المبكر عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد قد صار تحديا محدقا في أنحاء العالم، في الوقت الذي يواصل فيه الوباء انتشاره».

وأضافوا أن الجهاز الجديد يستطيع باستخدام تكنولوجيا شرائح الموائع الجزيئية، رصد الفيروس خلال 40 دقيقة من لحظة أخذ العينة وإجراء الاختبار، مقارنة بتكنولوجيا «تفاعل البوليمارات المتسلسل» (بي سي آر) المستخدمة حاليا، والتي تستغرق ما بين ساعة ونصف وثلاث ساعات للكشف عن الفيروس.

ارتفاع الحصيلة

وأعلنت السلطات الصينية أمس ارتفاع حصيلة الوفيات في مختلف أرجاء الصين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 722 حالة وفاة، بعد تسجيل 86 حالة وفاة جديدة، كما أعلنت ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بمقدار 3399 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقالت مفوضية الصحة الصينية إن هذا العدد الكبير يأتي على عكس التراجع الطفيف في عدد الإصابات المسجلة في الأيام السابقة، وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين يبلغ حاليا 34,546 حالة.

وأدى تفشي فيروس كورونا إلى إغلاق مدن بأكملها في مقاطعة هوبي، علاوة على قرى وأحياء في جميع أنحاء البلاد، كما انتشر الفيروس في حوالي 24 دولة منذ اكتشافه للمرة الأولى، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية.

اتهامات التايمز

واتهمت صحيفة «تايمز» البريطانية في عددها الصادر أمس الصين بالتحفظ في إعطاء معلومات عن حجم انتشار فيروس كورونا الجديد، محذرة من أن مثل هذا السلوك من شأنه أن يقوض الثقة.

واستهلت الصحيفة تعليقها على الوضع الحالي بالقول «نتيجة ذلك هو تقويض أهم الأشياء الجيدة التي يمكن تواجدها في الأزمات الصحية العامة ألا وهي الثقة، فبدون الثقة يصير الناس في ذعر أو يتصرفون بشكل غير عقلاني».

وأضافت الصحيفة «حتى الآن لا تزال هناك الكثير من الأسئلة العالقة حول الأزمة في ووهان. كم عدد العاملين الطبيين الآخرين الذين أصيبوا بالفيروس؟ وكم عدد الشباب الآخرين الذين ماتوا بدون مضاعفات سابقة كما هو الحال مع الطبيب لي وين ليانج؟ وهل يمكن للمرء أن يثق في الإحصاءات الرسمية بشكل عام؟».

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وفاة أمريكي

ولقي شخصان حتفهما حتى الآن خارج الصين، أحدهما في هونج كونج والآخر في الفلبين، وأكد متحدث من السفارة الأمريكية في بكين أمس وفاة مواطن أمريكي (60 عاما) إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، ليكون أول أمريكي يموت جراء تفشي الفيروس، وقال المتحدث «يمكننا أن نؤكد وفاة مواطن أمريكي بعد تشخيص إصابته بالفيروس في مستشفى جينينتان في ووهان بالصين».

العبور لتايلاند

وعبر فيروس كورونا الجديد نحو تايلاند بشكل كبير، حيث أعلنت اكتشاف سبع حالات إصابة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 32 شخصا.

وقالت وزارة الصحة التايلاندية في بيان إن الحالات الجديدة هي لثلاثة تايلانديين وأربعة مواطنين صينيين، وتابعت الوزارة أن واحدا من التايلانديين، تم إجلاؤه من مدينة ووهان، والآخران كانا يعملان في وظيفتين تتعاملان عن كثب مع سياح، ولا يزال 22 شخصا بالمستشفيات من بين جميع الحالات التي تم اكتشافها في تايلاند، بينما خرج عشرة آخرين منها.

5 بريطانيين

وأعلنت فرنسا تشخيص إصابة خمسة بريطانيين بفيروس كورونا في فرنسا بعد تعاملهم مع شخص كان في سنغافورة.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بيزون أمس إن هناك طفلا بين المصابين، ليصل إجمالي عدد المصابين بعدوى الفيروس في فرنسا إلى 11 إصابة، مضيفة أن المجموعة التي أصيبت حديثا بالعدوى شكلت عنقودا تجمع حول حالة واحدة أصلية لبريطاني عاد من سنغافورة في الـ24 من يناير وبقي أربعة أيام.

وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس، أن المزيد من شركات الطيران الدولية انسحبت من معرض سنغافورة للطيران، حيث يتزايد القلق بشأن تفشي فيروس كورونا.

وكان منظمو الحدث، الذي وصف بأنه أكبر معرض للطيران والدفاع في آسيا أعلنوا في وقت سابق أنهم سيمضون قدما كما تقرر في إجراءات فحص صحي إضافية وإجراءات تنظيف لتقليص المخاطر، ومن المقرر أن يبدأ المعرض في 11 فبراير ويستمر حتى الـ16 من الشهر نفسه.

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