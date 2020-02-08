شكرا لقرائتكم هجوم إلكتروني يقطع الإنترنت عن إيران.. والمصدر مجهول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سجاد بنابي عضو لجنة إدارة شركة الاتصالات الإيرانية، السبت، أن إيران تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت مؤقتاً. وقال "الشبكة لم تتضرر جراء الهجوم الذي لم يتم تحديد مصدره"، نقلاً عن وكالة "مهر" للأنباء. كما أوضح أن إيران واجهت خللاً في إنترنت الهواتف الأرضية وبعض شركات الجوال لمدة ساعة بسبب الهجوم الإلكتروني. هذا وعادت الخدمة إلى حالتها العادية، بعد تدخل "دجفا" وهي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية ويطلق عليها تسمية "درع أمن شبكة المعلومات الوطنية".

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