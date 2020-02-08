قوى الأمن: إصابة عنصر أثناء مساعدة العالقين على طريق ضهر البيدر

أعلنت ​قوى الأمن الداخلي​، أن عناصرها يساعدون "نحو 30 سيارة علقت على ​طريق ضهر البيدر​ حيث انخفضت الحرارة بشكل كبير، وتشكلت طبقة سميكة من الجليد"، وأنه أثناء هذه العملية "تعرض احد العناصر لحادث صدم بعد انزلاق سيارة باتجاهه، جرى نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. والعمل لا يزال مستمرا لمساعدة السيارات العالقة".

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