لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى أنّ "خطاب رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في عمان خطاب عروبي إستراتيجي ممتاز، تحدّث كمقاوم يَملك رؤية استراتيجيّة للصراع العربي الإسرائيلي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: خطاب بري بعمان ممتاز وتحدث كمقاوم يملك رؤية استراتيجية للصراع العربي الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.