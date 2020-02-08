ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل أحد محطات توزيع المحروقات في كفرحيم - الشوف، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
ولفتت إلى أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل عدد من الغرف المعدنية المخصّصة لتخزين الخردة في بئر حسن - الضاحية الجنوبية، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق داخل محطة لتوزيع المحروقات في كفرحيم وآخر شب بغرف لتخزين الخردة في بئر حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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