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إخماد حريق داخل محطة لتوزيع المحروقات في كفرحيم وآخر شب بغرف لتخزين الخردة في بئر حسن

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ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل أحد محطات توزيع ​المحروقات​ في ​كفرحيم​ - ​الشوف​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

ولفتت إلى أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل عدد من الغرف المعدنية المخصّصة لتخزين الخردة في ​بئر حسن​ - ​الضاحية الجنوبية​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

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