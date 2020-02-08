إخماد حريق داخل محطة لتوزيع المحروقات في كفرحيم وآخر شب بغرف لتخزين الخردة في بئر حسن

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل أحد محطات توزيع ​المحروقات​ في ​كفرحيم​ - ​الشوف​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

ولفتت إلى أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل عدد من الغرف المعدنية المخصّصة لتخزين الخردة في ​بئر حسن​ - ​الضاحية الجنوبية​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".