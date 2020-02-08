أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "قرارنا المشاركة في ​جلسة الثقة​ بالحكومة نابع من أمرين: حمل صوت الثورة إلى داخل ​المجلس النيابي​، وإعادة تأكيد موقفنا الرافض للطريقة التي تشكلت بها الحكومة ولبيانها الوزاري الخالي من أي مضمون عملي يلبي تطلعات اللبنانيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: نشارك بجلسة الثقة لحمل صوت الثورة إلى داخل المجلس النيابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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