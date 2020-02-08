ذبيان: الدولة تعطّل استرداد المال العام المنهوب بواسطة القضاي عويدات

ركّز رئيس تيار "صرخة وطن" ​جهاد ذبيان​، على أنّ "الدولة ال​لبنان​ية تعطّل استرداد المال العام المنهوب بواسطة مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​، الّذي استولى على الملف المقدّم منّا برقم 8855 لدى النائب العام المالي، وصدرت به قرارات تلزم ​فرنسا​ بتسليمنا المستندات الماليّة الّتي تكشف كلّ سرقات لبنان وذلك بطلب مباشر من حكومة فرنسا، في خيانة للشعبين اللبناني والفرنسي حمايةً للطبقة الفاسدة في لبنان"، لافتًا إلى أنّ "​حكومة حسان دياب​ أتت لوضع لبنان تحت وصاية فرنسا لسرقة غاز لبنان والتخلّص من الهيمنة الروسية على سوق الغاز الأوروبي".

ودعا في تصريح، اللبنانيّين إلى "النزول بكلّ قوّة يوم الثلثاء المقبل لمنع وصول النواب إلى ​المجلس النيابي​، فالسلطة بدأت بتعطيل ملف استعادة المال العام المنهوب رقم 8855، وهذا يعني أنّ البديل لتسديد استحقاقات آذار من سندات الخزينة، هو ودائع المودعين لدى ​المصارف​ بدل إعادة ما نهبوه".

وشدّد ذبيان على أنّ "لا ثقة لحكومة غير محترمة من قبل قضاة السلطة، فها هو عويدات يتمرّد على وزيرة العدل الجديدة ويرفض تسليمها ملف استعادة المال العام المنهوب والتحويلات، حمايةً للسياسيّين ويعطّل السير بالتحقيق ويتذرّع بسريّة التحقيق، مع أنّها رئيسته الإدارية، وهو لم يتردّد بسحب الملف من يد المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​، بسبب جرأة الأخير على طلب المستندات الّتي لدى الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ حول ​المالية العامة​ اللبنانية، وتقبّله استماع ماكرون كشاهد وإرساله مذكّرة إلى ​الأمم المتحدة​ لغرض تجميد أموال السياسيّين في العالم، وأصحاب المصارف اللصوص والذين شكلّوا مع السلطة عصابة سرقة مال الناس".

وأكّد "أنّنا لا نقبل أقل من محاكمة الطبقة السياسيّة وأصحاب المصارف واسترداد ​الأموال المنهوبة​ اللبنانيّة والفرنسيّة والأوروبيّة والخليجيّة منهم"، داعيًا كلّ ​الشعب اللبناني​ إلى "النزول إلى الشارع يوم الثلثاء، كي يستطيع استكمال المحاكمة واسترداد الأموال المنهوبة وإبطال سندات الخزينة، وإلّا انسوا ودائعكم وجوعوا في آذار القادم وتتحمّلون مسؤوليّة تخاذلكم".