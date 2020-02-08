ذكر مراسل "​الخليج 365​" في زحلة أنّ "العاصفة اشتدّت في ​مدينة زحلة​ وقرى قضائها، وبدأت ​الثلوج​ بالتساقط بكثافة، يرافقها تدنّ ب​درجات الحرارة​"، لافتًا إلى أنّ "مركز ​الدفاع المدني​ وضع عناصره في جهوزيّة كاملة، استعدادًا لمساعدة المواطنين وفتح الطرقات، خاصّة تلك الّتي تؤدّي إلى المستشفيات".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اشتداد العاصفة في زحلة وبدء تساقط الثلوج بكثافة مع تدن بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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