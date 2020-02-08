قاسم هاشم: نؤكد السير على نهج القائد الاسد حتى تحرير كل فلسطين

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ أن "فلسطين ستبقى البوصلة الأساسية لشرفاء الأمة"، معتبرا ان "​صفقة القرن​ هي ​وعد بلفور​ جديد، لكنها ستسقط لأن القضية الفلسطينية لا يمكن فصلها عن وجدان الأمة، ولأن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع وجود".

وخلال تمثيله "​حزب البعث​" في اللقاء الموسع الذي نظمته الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفصائل والقوى الفلسطينية في فندق "رامادا" - الروشة، رفضا لصفقة القرن واستنكارا للقرارات الأميركية المنحازة إلى ​إسرائيل​، أشار إلى أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "ما كان ليعلن صفقته لو أن حكام الأنظمة قادة وفي ظنه ان صفعته ستنجو من رجال المقاومة وأطفال الحجارة".

وأكد "السير على نهج القائد الخالد ​حافظ الأسد​ والشهيد الأخضر العربي وشهداء المقاومة الوطنية والإسلامية الأبرار حتى تحرير كل شبر من فلسطين التي ستبقى قضيتها قضية العرب والإسلام أجمعين".