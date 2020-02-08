قاسم هاشم: نؤكد السير على نهج القائد الاسد حتى تحرير كل فلسطين

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "فلسطين ستبقى البوصلة الأساسية لشرفاء الأمة"، معتبرا ان "صفقة القرن هي وعد بلفور جديد، لكنها ستسقط لأن القضية الفلسطينية لا يمكن فصلها عن وجدان الأمة، ولأن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع وجود".
وخلال تمثيله "حزب البعث" في اللقاء الموسع الذي نظمته الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفصائل والقوى الفلسطينية في فندق "رامادا" - الروشة، رفضا لصفقة القرن واستنكارا للقرارات الأميركية المنحازة إلى إسرائيل، أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ما كان ليعلن صفقته لو أن حكام الأنظمة قادة وفي ظنه ان صفعته ستنجو من رجال المقاومة وأطفال الحجارة".
وأكد "السير على نهج القائد الخالد حافظ الأسد والشهيد الأخضر العربي وشهداء المقاومة الوطنية والإسلامية الأبرار حتى تحرير كل شبر من فلسطين التي ستبقى قضيتها قضية العرب والإسلام أجمعين".
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