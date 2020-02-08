الداخلية التركية: مقتل "إرهابي" مطلوب بالنشرة الرمادية في عملية بولاية أرضروم

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أنّ "مديرية الأمن في ولاية أرضروم شرقي تركيا نفّذت عمليّة بالتنسيق مع قوات الدرك، أدّت إلى القضاء على "الإرهابي" عمر أوران، المدرَج على القائمة الرمادية للمطلوبين".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "السلطات كانت قد رصدت مكافأة بقيمة 500 ألف ليرة تركية (نحو 90 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات عنه"، مؤكّدةً "استمرار العمليات الأمنية في تلك المنطقة".
وتضمّ "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعيّة، هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية. وتحوي القوائم أسماء أشخاص مطلوبين من قبل السلطات، بسبب انتمائهم إلى تنظيمات إرهابيّة يساريّة وانفصاليّة.
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