مقتل جندي تركي وإصابة 4 إثر انقلاب مركبتهم في منطقة "نبع السلام" شمال شرقي سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "مقتل جندي وإصابة 4 آخرين، جرّاء انقلاب مركبتهم في منطقة عملية "نبع السلام"، شمال شرقي ​سوريا​".

يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول 2019، أطلق ​الجيش التركي​ بمشاركة ​الجيش السوري​، عمليّة "نبع السلام" في منطقة شرق ​نهر الفرات​، لتطهيرها من مسلّحي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وفق مزاعم الجانب التركي.

وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العمليّة بعد توصّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب "الإرهابيّين" من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.