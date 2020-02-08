أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​الصين​، أن "خبراء أميركيين في الأمراض المعدية، بينهم مسؤولون حكوميون، ينتظرون الإذن لدخول الصين للمساعدة في مكافحة تفشي "​فيروس كورونا​"، بعد إدراجهم على قائمة اقترحتها ​منظمة الصحة العالمية​"، مشيرة الى أن "بكين وافقت على السماح للمنظمة بتشكيل فريق منالخبراء للسفر الى الصين لجمع معلومات عن الفيروس وإيجاد حلول للتفشي". ولفتت السفارة الى أن "​الولايات المتحدة​ تقدر جهود الصين و تعاونها المستمر مع مسؤولي ​الصحة العامة​ في أنحاء العالم"، ذاكرة أن "هؤلاء الخبراء الأميركيين يتمتعون بخبرة واسعة بالعمل مع منظمة الصحة العالمية على مجموعة من ​حالات​ تفشي الأمراض المعدية والأوبئة، بما في ذلك الإيبولا وإنفلونزا الطيور والتهاب الجهاز التنفسي الحاد".

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كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا ببكين: خبراء أميركيون ينتظرون الإذن لدخول الصين للمساعدة بمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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