النشرة: التقاء وحدات الجيش السوري المتقدمة من ريف إدلب الشرقي وريف حلب الجنوبي ببلدة العيس

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​، بأنّ "وحدات ​الجيش السوري​ المتقدّمة من ​ريف إدلب​ الشرقي التقت بالوحدات المتقدّمة من ​ريف حلب​ الجنوبي في ​بلدة العيس​ بريف حلب، وذلك بعد السيطرة على البلدة الاستراتيجية وتلّتها؛ وقد تمّ بذلك تأمين أجزاء من الطريق الدولي "m5" والسيطرة ناريًّا على قرى وبلدات ريف إدلب الشرقي غربي الأوتوستراد الدولي".

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