زيلينسكي طلب المساعدة من البابا فرنسيس للإفراج عن الأوكرانيين في دونباس

أعلن الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​البابا فرنسيس​ يبذل قصارى جهده لتحقيق السلام والوئام في جميع أنحاء العالم"، لافتا الى أنه "بعد شهرين من اجتماع قمة النورماندي في ​باريس​، طلبت من البابا المساعدة في الإفراج عن الأوكرانيين الذين تم أسرهم في دونباس".

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