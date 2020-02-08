الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين بأجواء شمال صعدة

نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن قائد لواء "حرب1" في ​الجيش اليمني​، العميد محمد الغنيمي، إعلانه أن "الدفاعات الأرضية للجيش الوطني تمكّنت من إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) بعد رصدها من أجهزة الاستطلاع، أثناء محاولتها الاقتراب ومهاجمة مواقع تتمركز فيها قوات الجيش في مديرية الصفراء شمال شرقي صعدة"، مشيرا الى أن "بعد تجميع أجزاء الطائرة، تبيّن أنها صناعة إيرانية".

وكان قد أعلن الجيش اليمني، يوم أمس، السيطرة على مواقع في مواجهات مع "الحوثيين"، في ​محافظة الجوف​ الحدودية مع ​السعودية​.