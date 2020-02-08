وصول طائرة تقل 24 يمنيا بأوضاع صحية حرجة إلى الأردن لتلقي العلاج

ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "طائرة تقلّ 24 يمنيًّا يعانون من أوضاع صحيّة حرجة، وصولوا إلى العاصمة الأردنية عمّان من أجل تلقّي العلاج في مستشفيات الأردن".
وأوضحت متحّدثة باسم "منظمة الصحة العالمية" للوكالة، أنّ "الطائرة تقلّ رجالًا ونساء وأطفالًا بحاجة إلى رعاية طبيّة، بالإضافة إلى مرافقيهم".
وكان من المقرّر أن تغادر الطائرة صنعاء يوم أمس الجمعة، لكن تمّ تغيير موعد الرحلة لأسباب تقنية، وفق المنظمة.
يُذكر أنّ يوم الإثنين، نقلت طائرة مماثلة سبعة أطفال مرضى من صنعاء إلى الأردن لتلقّي العلاج.
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