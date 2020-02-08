وصول طائرة تقل 24 يمنيا بأوضاع صحية حرجة إلى الأردن لتلقي العلاج

ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "طائرة تقلّ 24 يمنيًّا يعانون من أوضاع صحيّة حرجة، وصولوا إلى العاصمة ​الأردن​ية عمّان من أجل تلقّي العلاج في مستشفيات الأردن".

وأوضحت متحّدثة باسم "​منظمة الصحة العالمية​" للوكالة، أنّ "الطائرة تقلّ رجالًا ونساء وأطفالًا بحاجة إلى رعاية طبيّة، بالإضافة إلى مرافقيهم".

وكان من المقرّر أن تغادر الطائرة ​صنعاء​ يوم أمس الجمعة، لكن تمّ تغيير موعد الرحلة لأسباب تقنية، وفق المنظمة.

يُذكر أنّ يوم الإثنين، نقلت طائرة مماثلة سبعة أطفال مرضى من صنعاء إلى الأردن لتلقّي العلاج.