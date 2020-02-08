أ.ف.ب: تعاون عسكري بين اليونان وفرنسا وأميركا بوجه تركيا في شرق المتوسط

أفادت وكالة "أ.ف.ب" الفرنسية، بأن "​اليونان​ اتخذت في الآونة الأخيرة سلسلة خطوات لتعزيز تعاونها مع ​الولايات المتحدة​ و​فرنسا​ في استراتيجية يعتقد أنها تهدف لتعزيز مواقفها في وجه ​تركيا​"، مشيرة الى أن "بين تلك الخطوات التي جاءت خلال الشهر الماضي، إعادة تفعيل ​أثينا​ لاتفاقية عسكرية دفاعية مع ​واشنطن​، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع ​باريس​ من خلال إرسال فرقاطة يونانية الأسبوع الماضي إلى شرق المتوسط بمهمة مشتركة مع حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"، علاوة على إعلان اليونان نيتها نشر ​صواريخ​ من نوع "باتريوت" في ​السعودية​، ضمن إطار برنامج مشترك مع الولايات المتحدة وفرنسا وكذلك ​بريطانيا​".

أما بخصوص التعاون مع فرنسا، فلفتت الوكالة إلى أن "أثينا تخوض مفاوضات مع باريس لشراء فرقاطتين متوسطتين فرنسيتين، وتأمل في إنتاج أجزاء منهما في مصانعها لبناء السفن، ومن المقرر توقيع "اتفاق استراتيجي" بين الدولتين أواخر شباط الحالي". وأوضحت أن "الهدف الرئيسي غير المعلن لتلك التحركات اليونانية، يعود إلى أمل أثينا في كسب دعم واشنطن وباريس وجذب قدراتهما الاستثماراتية في خلافها مع تركيا بمنطقة المتوسط، لاسيما في ظل مذكرتي التفاهم المبرمتين أواخر تشرين الثاني الماضي، بين ​أنقرة​ وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، والتي تخص إحداهما ترسيم مناطق النفوذ البحري في شرق المتوسط".