أعلن عضو لجنة إدارة شركة الاتصالات الإيرانية، سجاد بنابي في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي أن "إيران واجهت خللا في إنترنت الهواتف الأرضية وبعض شركات الجوال لمدة ساعة بسبب هجوم إلكتروني، وبعد تدخل درع "دجفا" وجهود العاملين في شركة الاتصالات عادت خدمة الإنترنت إلى حالتها العادية".
مع الإشارة إلى أنّ "دجفا" أو "Dejfa"، هي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية ويطلق عليها تسمية "درع أمن شبكة المعلومات الوطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الاتصالات الإيرانية: البلاد تعرضت لهجوم إلكتروني لمدة ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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