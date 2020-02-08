شركة الاتصالات الإيرانية: البلاد تعرضت لهجوم إلكتروني لمدة ساعة

أعلن عضو لجنة إدارة شركة الاتصالات ال​إيران​ية، سجاد بنابي في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي أن "إيران واجهت خللا في إنترنت الهواتف الأرضية وبعض شركات الجوال لمدة ساعة بسبب هجوم إلكتروني، وبعد تدخل درع "دجفا" وجهود العاملين في شركة الاتصالات عادت خدمة الإنترنت إلى حالتها العادية".

مع الإشارة إلى أنّ "دجفا" أو "Dejfa"، هي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية ويطلق عليها تسمية "درع أمن شبكة المعلومات الوطنية".