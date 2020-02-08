الراعي: الفاتيكان مستعدة للمساعدة قدر المستطاع لقيام لبنان وخروجه من أزمته

أشار البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ إلى أن أمين سرّ الدولة في ​الفاتيكان​ الكاردينال بيترو بارولين أبدى إهتمامه ومتابعته لما يجري في لبنان، وإستعداد الفاتيكان للمساعدة قدر المستطاع لقيام لبنان وخروجه من أزمته.

وبعد لقاء بين وفد بطاركة الشرق الكاثوليك المؤلف من اصحاب الغبطة البطاركة، مار بشارة بطرس الراعي، مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، لويس ساكو، يوسف العبسي، ابراهيم اسحق وغريغوار العشرون غابرويان، وامين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان في الكرسي الرسولي، دعا الراعي "اللبنانيّين، وخاصة على المستوى السياسي، لحمل هموم لبنان، يداً بيد مع ​الحراك المدني​ وكل المسؤولين والمعنيّين بقيام لبنان ووحدته الداخلية ونهضته السياسية والاقتصادية والانمائيّة، هذه النوايا نرفعها اليوم عشيّة عيد مارمارون ونلتمس من الله قبولها، وكل عيد مارمارون وأنتم بخير".

وأشار إلى أننا "نحيي في هذا المساء كل المشاركين في الصلاة معنا، وأنا أرافقكم بصلاتي من كنيسة مارمارون في المعهد الحبري الماروني في روما، كما ستشاركوننا اليوم في عشيّة عيد مارمارون، حيث سنحتفل بالذبيحة الالهية هنا في روما بمشاركة الجالية اللبنانية وعدد من الرسميّين، حيث ستُرفع صلاتنا على نيّة لبنان الذي يتّشح اليوم ببياض ​الثلوج​ كما جرت العادة في عيد مارمارون، متأمّلين أن ينعكس هذا البياض على القلوب والنوايا كي نسير سويّاً لبناء وطن أفضل".

ولفت إلى أننا "نذكر اليوم في صلاتنا الناس الذين يعانون من البرد والصقيع بسبب عدم توفّر الامكانيات ووسائل التدفئة، ونسأل الله أن لا يُطيل فترة المعاناة هذه، وأن نصل أخيراً الى وطن لا يعاني أبناؤه من البرد وأن تُؤمّن لهم أبسط متطلّبات العيش الكريم، وهنا نوجّه النداء والصلاة الى المسؤولين على كل المستويات، كي يُنجزوا ملفّ ​الكهرباء​ وملفّ الإسكان".