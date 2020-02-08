فرنسا تقرر إغلاق مدرستين قرب منتجع تزلج بسبب "كورونا"

قررت السلطات الفرنسية إغلاق مدرستين قرب منتجع تزلج بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا.
وكانت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بيزون أعلنت أنه تم تشخيص إصابة خمسة بريطانيين بفيروس كورونا في فرنسا بعد تعاملهم مع شخص كان في سنغافورة.
وأشارت إلى أن هناك طفلا بين المصابين الذين قالت إنهم ليسوا في حالة خطيرة. وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بعدوى الفيروس في فرنسا إلى 11.
وأوضحت أن المجموعة التي أصيبت حديثا بالعدوى شكلت "عنقودا، تجمعا حول حالة واحدة أصلية"، لافتة إلى "الحالة الأصلية نمت إلى علمنا الليلة الماضية، وهي لبريطاني عاد من سنغافورة حيث أقام من 20 إلى 23 كانون الثاني، ووصل إلى فرنسا يوم 24 من الشهر نفسه وبقي أربعة أيام"، لافتة إلى أن الحالات الجديدة كانت في منطقة سافوا الجبلية بشرق فرنسا.
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