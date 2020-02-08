الثلوج تغطي المتن الأعلى وجرد عاليه وتحاصر سيارات على طريق المديرج

أفادت معلومات صحافية بأن الثلوج لا تزال تتساقط بكثافة على قرى وبلدات ​المتن الأعلى​ و​عاليه​، ولامست المناطق التي ترتفع 800 متر عن سطح البحر، بحيث غطت كل القرى في المتن وجرد عاليه، وصولا إلى مشارف مدينة عاليه، والطريق من ​حمانا​ إلى ​المديرج​، ومن بلدة قرنايل إلى ​كفرسلوان​.



وأشارت إلى أن الطريق الدولية سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، حيث بدأت تتشكل طبقة من الجليد. ولذلك أقام عناصر قوى الأمن الداخلي حواجز في محطة بحمدون وفي صوفر والمديرج، لمنع السيارات غير المجهزة من التوجه إلى البقاع.

وأوضحت أن عشرات السيارات محتجزة على طريق عين دارة- المديرج، في داخل عدد منها عائلات مع أطفالها، لا يستطيعون التوجه إلى منازلهم في البقاع ولا العودة إلى بيروت، وهم يناشدون الدفاع المدني والمعنيين المساعدة في حل هذه المشكلة وهذه المعاناة المستمرة منذ حوالى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.