شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: نسعى لزيادة الخطة الاستثمارية للصحة والتعليم لـ 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، إنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية فى مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير فى القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتمانى.

وأشارت السعيد، إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات على المستوى المحلى، منها شراكات مع المجتمع المدنى والمجتمع العلمى، فضلًا عن القطاع الخاص الذى وصل النمو لأكثر من 70٪، مؤكدة أن الوزارة تسعى لزيادة الخطة الاستثمارية لقطاعى الصحة والتعليم من 70 إلى100٪.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بورشة العمل العاشرة لحزب مستقبل وطن تحت عنوان " الرؤية المستدامة فى مصر" أن وثيقة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تعد وثيقة حية تحتاج دائما للمراجعة وفقا لمستحدثات والمتغيرات، مثل برنامج إلاصلاح الاقتصادى والتغيرات السياسية والحرب بين أمريكا وإيران، وأزمة ندرة المياه وغيرها من المتغيرات.

وأضافت "السعيد"، أنه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعى مع المتخصصين والمحافظين ورؤساء الجامعات، لوضع تلك الرواية وتحديد المستهدفات للعام المقبل، مؤكده أن الوزارة تراجع وسائل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 طوال الوقت تبعًا للمتغيرات التي نمر بها.

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وتابعت:" مصر تعد فى مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم التركيز فى البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوى، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى الكلى الذى بدأته الحكومة المصرية فى عام 2016 فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى بالإضافة إلى جهود الإصلاح فى مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محورى فى تخفيض عجز الموازنة فى مصر، حيث بلغت 10.9٪ فى عام 2016/2017 مقارنة بـ 12.9 ٪ فى 2012/2013".

وحضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب عماد سعد حمودة المستشار أكمل الله فاروق، الأمناء العاميين المساعدين، والنائبة رشا رمضان، أمينة المرأة، العامري فاروق أمين شؤون الهيئات الاستشارية، والنائب يسري المغازي أمين شؤون الإسكان والمرافق، والنائب فخري طايل أمين المجالس المحلية، والدكتورة نجلاء فريد أمينة العلاقات العامة، وشريف الجابري أمين العضوية، وعددا من الأمناء المساعدين وهيئات مكاتب أمانات " المرأة، العلاقات الحكومية، تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، الشؤون الاقتصادية، الصناعة والتجارة، التخطيط وريادة الأعمال، العلاقات العامة، الإعلام، الهيئات الاستشارية"، فضلا عن أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بعدد من المحافظات، وعددا من قيادات وزارة التخطيط، من بينهم الدكتور جميل حلمي مساعد الوزير لمتابعة خطط التنمية المستدامة، وهويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء خلال ورشة العمل الحوارية التي أدارها، النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور سمير صبرى، أمين شؤون الصناعة والتجارة بالحزب، والمستشار أحمد فوزي أمين تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، بالحزب، الاستماع لرؤية وزيرة التخطيط، حول "الرؤية المستدامة فى مصر".