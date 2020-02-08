شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الدكتور على عبدالعال يلتقى رئيسى برلمان الأردن والعراق فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، اجتماعا مع رئيسي برلمان الأردن والعراق، حيث ناقش مع نظيريه العراقي والاردني سبل تعزيز التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي،على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثلاثين الطارئ للإتحاد البرلماني العربي والمنعقد في العاصمة الأردنية عمان بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية، كما بحث المستجدات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك وسبل مواجهة التحديات الإقليمية وفي مقدمتها خطر الإرهاب .

وأكد الدكتور على عبدالعال ، خلال هذا الاجتماع حرص الدولة المصرية على تعميق وتعزيز بين الدول الثلاث في كافة المجالات وخاصة على الصعيد البرلماني.

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جدير بالذكر أن الدكتور على عبدالعال ، يشارك في المؤتمر الثلاثين الطارئ للإتحاد البرلماني العربي وذلك بناء على الدعوة التى وجهها الاتحاد لعقد مؤتمر طارئ لرؤساء البرلمانات العربية تحت عنوان " دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة" وسط مشاركة عربية واسعة النطاق على مستوى رؤساء برلمانات.