شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يستعرض أفاق التنمية أمام دفاع النواب الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، 3 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، وفى مقدمتها استكمال متابعة المشروعات القومية وآفاق التنمية فى محور قناة السويس بحضور اللواء أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يوم الثلاثاء القادم.

وكانت اللجنة قد سبق ونظمت زيارة إلى إلى هيئة قناة السويس، فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تقوم بها اللجنة، شملت الزيارة مبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، والأنفاق بالإضافة إلى تفقد مشروعات الاستزراع السمكي.

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كما تنظر لجنة الدفاع والأمن القومى حسب جدول أعمالها، الأحد، مشروعى قانون أولهما بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، أما الثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنه 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74لسنة 2013بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، حيث يناقش المشروع الثانى بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان.

أما يوم الاثنين، تواصل اللجنة برئاسة اللواء كمال عامر، مناقشة القضية السكانية وانعكاساتها على التنمية المجتمعية، ذلك فى ضوء اهتمام اللجنة ببحث هذا الملف منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان وانعكاساتها على التنمية المجتمعية.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قد وافقت على اقتراح النائب كمال عامر، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، ويتكون الاقتراح بقانون من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا للأسر التى أنجبت طفلًا واحدًا فقط باختيارها.