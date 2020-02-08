بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 4 أشخاص، في حادث تصادم سيارتي نقل، مساء اليوم السبت، على طريق "عزب القصر / مدينة موط" بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من قسم شرطة النجدة يفيد وصول 4 مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام بمدينة "موط".

تبين تصادم سيارتين ربع نقل على طريق "عزب القصر – مدينة موط" بمركز الداخلة أسفر عن إصابة "عبد الحميد محمود محمد 62 سنة، من محافظة الأقصر، حسن محمد حسين، 19 سنة، من محافظة الأقصر، أحمد محمد محمود خليفة، 33 سنة، محمود السيد حسين 22 سنة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام، لتلقي العلاج والخدمة الطبية اللازمة، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.