غدًا.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمن الرحيم في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

يفتتح الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح غٍد الأحد، يرافقه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة مطار مدينة الخارجة.

أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أن المحافظة تستقبل غدًا وزير الأوقاف، لتفقد مشروع مزرعة جهاز الخدمة الوطنية غرب مدينة الخارجة بمنطقة الكيلو 8 على طريق "الخارجة / الداخلة"، وهو مشروع إنتاج زراعي حيواني متكامل.

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أضاف المحافظ، أنه سيجري افتتاح مسجد " المعز" بحي 25 يناير، وأداء صلاة الظهر بالمسجد، ثم افتتاح فعاليات الدورة التدريبية لمدرسي التربية الدينية بقطاع التعليم بمدينة الخارجة.

من جانبه أوضح وكيل مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، الشيخ رمضان يوسف، أن وزارة الأوقاف تنظم دورة تدريبية لمعلمي قطاع التعليم العام، لمدة 3 أيام متتالية بقاعة المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة، تستهدف تدريب 200 معلم لتعريفهم بأمور الدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر فكر قبول الآخر والاختلاف، ونبذ العنف والتطرف.

وأضاف رمضان، أن الدور ضمن خطة تستهدف توعية معلمي التربية والتعليم في مراكز المحافظة بالإدارات التعليمية الخمس، ببعض الأمور الدينية تعلق بنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم والأخلاق والتعايش السلمي، وغرس القيم الأخلاقية، وتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف ومخاطره.

