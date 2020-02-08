فتح باب التقديم غدا.. المستندات المطلوبة للعمل كـ"مُعلم متطوع" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

صدق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، على فتح باب التقديم للعمل "معلم متطوع" من حملة المؤهلات العليا التربوية الراغبين بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك بمدارس محافظة الإسكندرية التي بها عجز في التخصصات.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بضرورة تسكين المعلم المتطوع في أقرب مدرسة لمحل سكنه وفقًا للعجز والزيادة بها، وذلك وفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

ومن جانبه، قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه سيتم فتح باب التقديم بدء من غدٍ الأحد وحتى يوم الأحد 16 فبراير الجاري، وذلك لمدة أسبوع.

وأوضح الديب، أنه من يرغب في الالتحاق بالعمل كـ"معلم متطوع" يقوم تقديم الملفات باليد في المدرسة أو الإدارة التعليمية التابع لها محل سكنه أو الإدارة التي يرغب في العمل متطوعًا بها.

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وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه يتم تسكين المعلم عقب استيفاء جميع المستندات المطلوبة المعلن عنها بالإدارة التعليمية وهي:

-طلب من الراغب في العمل التطوعي وفقًا للنموذج المعد.

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

-أصل المؤهل العالي التربوي أو (أصل المؤهل العالي المناسب ودبلوم تربوي).

- الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور).

