اليونان: مصممون على الدفاع عن سيادتنا الوطنية أمام تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
نائب وزير الخارجية اليوناني: لا نريد عسكرة الأزمة مع تركيا بشأن بحر إيجه لكننا مصممون على الدفاع عن سيادتنا الوطنية بكل الطرق، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
اتخذت الحكومة اليونانية خلال الشهر الماضي خطوات لتعزيز وجودها العسكري في البحر الأبيض المتوسط؛ ردًا على التوترات المتزايدة مع تركيا بشأن الحدود البحرية، واحتياطيات الهيدروكربونات في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم السبت.
وازدادت التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط طوال العام الماضي، حيث كثفت تركيا جهودها لاستغلال احتياطيات الهيدروكربونات الغنية في المنطقة، من خلال إرسال سفينتي حفر قبالة قبرص.
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