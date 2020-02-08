ليبيا / غسان سلامة يعلن "26 فيفري" الجاري موعدًا لإنطلاق المسار السياسي الليبي في جنيف

أعلن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة عن موعد إنطلاق أعمال المسار السياسي الليبي، وذلك يوم 26 فيفري الجاري والذي يجمع الأطراف الليبية المختلفة على طاولة حوار في جنيف، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الممثل الخاص في جنيف يوم أمس، الخميس 6 فيفري 2020، حول سير أعمال اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.

وقال سلامة "نأمل أن يكون المشاركون الـ 40 في الحوار السياسي هنا لبدء الحوار السياسي في 26 فيفري، أي قبل نهاية الشهر كما سبق وذكرت."

وعزا سلامة البطء في انطلاق المسار السياسي إلى الصعوبات التي رافقت علمية اختيار الممثلين عن مجلس النواب، حيث قال: "تأخر المسار السياسي بعض الشيء لأننا ما زلنا ننتظر من المجلسين اختيار ممثليهما. أحدهما – المجلس الأعلى للدولة أنهى مهمته- والآخر يواجه بعض الصعوبة في العمل معاً."

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وكان سلامة قد أعرب عن تفاعل إيجابي وتقدم ملموس في المباحثات الجارية بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة بشأن تحويل الهدنة الحالية إلى وقف كامل لإطلاق النار، حيث قال لوسائل الإعلام: "سرني جداً أن أرى روحاً وطنيةً واضحةً تلهم كلا الوفدين وأن أرى مستوى عاليا جدا من المهنية في مناقشة النقاط الفنية التي تطرح في كثير من الأحيان والمتصلة بوقف إطلاق النار. وقد تم إحراز تقدم بشأن العديد من المسائل الهامة، وأمامنا عدد كبير من نقاط التلاقي. هل نحن سعداء بما لدينا حتى الآن؟ نعم بكل تأكيد. هل اكتمل الأمر؟ بالتأكيد لا."

كما أشار سلامة في ذات المؤتمر الصحفي إلى أن العمل جار لإعادة تفعيل المسار الاقتصادي عن اجتماع في القاهرة الأسبوع المقبل. "سننتقل إلى إعادة تفعيل المسار الثاني، وهو المسار الاقتصادي والمالي الذي بدأناه في 6 جانفي الماضي، وذلك عبر اجتماع في القاهرة في غضون يومين من الآن، أي في 9 فيفري" .