الجزائر تحتضن قمّة عربيّة نهاية مارس القادم

وكالات- تلقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتشاور حول الترتيبات المتعلقة بعقد الدورة العادية الـ 32 للقمة العربية التي عرضت الجزائر استضافتها نهاية شهر مارس المقبل، طبقاً للترتيب الأبجدي الذي اتخذ معياراً لاستضافة الدول العربية القمم الدورية.
وأعلن الأمين العام المساعد للجامعة، رئيس مكتب الأمين العام، حسام زكي، أنه التقى في هذا الإطار محمد صالح العجوزي، سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة الذي حمل الرسالة الموجهة من وزير خارجية الجزائر صبري بوقدوم إلى الأمين العام للجامعة والتي تضمنت دعوته لزيارة الجزائر.
وأكد المتحدث على أهمية الزيارة في الإعداد للقمة العربية المقبلة في ظل تحديات كبرى تواجه العالم العربي حاليا.
وقال زكي إنه من المنتظر أن يزور الأمين العام للجامعة الجزائر في أقرب فرصة ممكنة.
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