ترامب يعلن مقتل زعيم "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في اليمن"

وكالات- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم، الجمعة 7 فيفري 2020، قتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قاسم الريمي في عملية عسكرية في اليمن.

وتحدثت تقارير سابقة عن مقتل الريمي في غارة أمريكية في اليمن منذ جانفي الماضي ولكن التنظيم أصدر رسالة صوتية بصوت الريمي للرد على تلك التقارير ولكن يبدو أن الرسالة سُجلت في وقت سابق.

وقال ترامب في بيان "تحت قيادة الريمي، ارتكب تنظيم القاعدة أعمال عنف ضد المدنيين في اليمن كما أنه سعى لتنفيذ وإلهام أنصاره بتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

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وأضاف ترامب في بيان "قتل الريمي أضعف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وفي شتى أنحاء العالم كما أن هذه العملية قربتنا من القضاء على خطر تلك الجماعات التي تهدد أمننا القومي".

ولم يكشف ترامب في البيان عن توقيت مقتل الريمي.