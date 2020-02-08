وزارة الدفاع التايلاندية تعلن مقتل 20 شخصا في إطلاق نار عشوائي

قال كونجشيب تانتراوانيت المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية إن جنديا تايلانديا قتل 20 شخصا على الأقل في هجوم بالرصاص اليوم السبت في مدينة ناخون راتشاسيما في شمال شرق تايلاند، وفقاً لسبوتنك.

ولم يذكر كونغشيب رقما لعدد الجرحى. وقال إنه من غير الواضح ما إذا كان المسلح قد أخذ رهائن داخل مركز التسوق، حيث ما زال يعتقد أنه طليق،

حسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أيضا إن الشرطة والجنود اقتحموا مركز التسوق التايلاندي حيث كان جندي في حالة من الهياج وساعدت مئات الأشخاص على الفرار.

وتابع المتحدث: "ضباط الشرطة والجنود يتعاونون وساعدوا في إجلاء مئات الأشخاص من داخل المركز التجاري". "من غير المعروف عدد الذين ما زالوا في الداخل".

وأضاف أن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مبنى الركاب 21 في ناخون راتشاسيما.

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وكان مسؤول في مركز خدمات الطوارئ في تايلاند قد أعلن أن عدد ضحايا إطلاق النار، الذي وقع اليوم السبت، في شمال شرق البلاد، ارتفع إلى 17 قتيلا.

ووفقا لصحيفة "بانكوك تايمز"، قال المسؤول إن هناك "17 حالة وفاة و14 جريحا".

وكان متحدث باسم الشرطة في تايلاند قد أعلن، اليوم السبت، أن جنديا تايلانديا دخل وفتح نار، في ناخون راتشاسيما شمالي شرق بلاد، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص.