شاهد.. تدخل الكوماندوز التايلاندي لإجلاء محتجزي المركز التجاري

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية كونغشيب تانتراوانيت إن الشرطة وجنود من الكوماندوز اقتحموا مركز التسوق التايلاندي حيث كان جندي في حالة من الهياج وساعدت مئات الأشخاص على الفرار، وفقاً لسبوتنك.
وقال المتحدث لـ"رويترز": "ضباط الشرطة والجنود يتعاونون وساعدوا في إجلاء مئات الأشخاص من داخل المركز التجاري". "من غير المعروف عدد الذين ما زالوا في الداخل."
وأضاف أن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مبنى 21 في ناخون راتشاسيما.
وقال مسؤول في مركز خدمات الطوارئ في تايلاند قبل قليل إن عدد ضحايا إطلاق النار، الذي وقع اليوم السبت، في شمال شرق البلاد، ارتفع إلى 17 قتيلا.
ووفقا لصحيفة "بانكوك تايمز"، قال المسؤول إن هناك "17 حالة وفاة و14 جريحا".
وكان متحدث باسم الشرطة في تايلاند قد أعلن، اليوم السبت، أن جنديا تايلانديا دخل فتح نار، في ناخون راتشاسيما شمالي شرق بلاد، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص.
"Hanuman" police commandos arrive in Korat city after a 40-minute helicopter ride from Bangkok to assist in an operation to kill or capture a gunman who murdered at least 12 people in a shooting rampage. #กราดยิงโคราช #Thailand https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/LZKaa0OMEI
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