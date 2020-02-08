منظمة الصحة العالمية تعلن إجلاء 24 مريضا يمنيا من صنعاء

أكدت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إقلاع طائرة ثانية اليوم السبت من مطار صنعاء الذي تديره جماعة "أنصار الله"، وعلى متنها 24 يمنيا يعانون من أوضاع صحية حرجة، وفقاً لسبوتنك.

وقالت المتحدثة "الرحلة أقلعت لتوّها من صنعاء باتجاه عمّان" في الأردن. وفق ما نقلت وكالة "أ ف ب".

وأردفت أن الطائرة تقل رجالا ونساء وأطفالا بحاجة إلى رعاية طبية بالاضافة إلى مرافقيهم.

وكان من المقرر أن تغادر الطائرة صنعاء الجمعة، لكن تم تغيير موعد الرحلة لأسباب تقنية، وفق المنظمة.

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وأعلن التحالف العربي في 28 يناير الماضي، البدء في تسيير رحلات جوية لنقل

المرضى عبر مطار صنعاء الدولي، "ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".

وقالت الخارجية اليمنية إن "رحلات الجسر الطبي بهدف التخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برا لمطارات الجمهورية الأخرى بعد رفض مليشيا الحوثي لمبادرات الحكومة المتكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية".