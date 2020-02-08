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الفلبين تنهي الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية سلفادور بانيلو أن الرئيس رودريجو دوترتي يريد من وزير الخارجية تيودورو لوكسين أن يخطر واشنطن بعزم مانيلا على إنهاء اتفاق القوات الزائرة بين الولايات المتحدة والفلبين. ونقلت صحيفة chinadaily عن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية قوله "الرئيس دوترتي سيكلف الأمين التنفيذي سلفادور ميديديا بإبلاغ وزير الشؤون الخارجية لوكسين بإرسال إشعار الإنهاء إلى الحكومة الأمريكية"، على أن يتحدث دوترتي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شخصياً عبر مكالمة هاتفية قريبا، دون أن يحدد متى ستجرى المكالمة الهاتفية.

إنهاء الاتفاقية

وفي رسالة نصية إلى وسائل الإعلام المحلية، قال وزير الدفاع دلفين لورينزانا من جانبه "الرئيس قال إنه أنهى اتفاقية وقف إطلاق النار.. لقد طلبت توضيحا، وقال إنه لا يغير قراره"، وذلك بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه يريد إلغاء الاتفاق الذي يسمح للقوات الأمريكية بالمشاركة في مناورات عسكرية واسعة النطاق في الفلبين.

أوامر الرئيس

جاء إعلان بانيلو بعد أن أخبر وزير الشؤون الخارجية مجلس الشيوخ مؤخراً بأن الرئيس دوترتي أمره بإرسال إشعار إنهاء الخدمة، وقال لوكسين "أعددت إشعارا بالإنهاء، لكن لم يتم إرساله بناءً على أوامر الرئيس".

هذا، وبموجب الاتفاق العسكري الذي دام عقدين بين الفلبين والولايات المتحدة يمكن إنهاء الاتفاقية من خلال إشعار كتابي من أي من البلدين، على أن يتم انتهاء الصلاحية بعد 180 يوما من تاريخ إخطار الطرف الآخر.


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