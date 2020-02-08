الفلبين تنهي الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة

إنهاء الاتفاقية
وفي رسالة نصية إلى وسائل الإعلام المحلية، قال وزير الدفاع دلفين لورينزانا من جانبه "الرئيس قال إنه أنهى اتفاقية وقف إطلاق النار.. لقد طلبت توضيحا، وقال إنه لا يغير قراره"، وذلك بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه يريد إلغاء الاتفاق الذي يسمح للقوات الأمريكية بالمشاركة في مناورات عسكرية واسعة النطاق في الفلبين.
أوامر الرئيس
جاء إعلان بانيلو بعد أن أخبر وزير الشؤون الخارجية مجلس الشيوخ مؤخراً بأن الرئيس دوترتي أمره بإرسال إشعار إنهاء الخدمة، وقال لوكسين "أعددت إشعارا بالإنهاء، لكن لم يتم إرساله بناءً على أوامر الرئيس".
هذا، وبموجب الاتفاق العسكري الذي دام عقدين بين الفلبين والولايات المتحدة يمكن إنهاء الاتفاقية من خلال إشعار كتابي من أي من البلدين، على أن يتم انتهاء الصلاحية بعد 180 يوما من تاريخ إخطار الطرف الآخر.
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