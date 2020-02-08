البحرين: لم نرصد أي حالة إصابة لفيروس «الكورونا»

قالت وزارة الصحة في مملكة البحرين إنها إلى اليوم لم ترصد أي حالة إصابة لفيروس الكورونا.وأوضحت في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين أن عدد الحالات التي أجريت لها الفحص بلغت 40 فحصاً، وجميعها سالبة.

من جهة أخرى قالت الوزارة ردا على ما نشر حول عزل طالبة قادمة من مدينة ووهان..إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت بقدوم الطالبة جاءت على غرار توصيات وبتوجيهات الفريق الوطني الطبي للتصدي للفيروس والحفاظ على الأمن الصحي، حيث يتولى الفريق متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لمجابهة الفيروس.

وأكدت الوزارة أن الطالبة سوف تستكمل الأيام المتبقية في وحدة العزل بمجمع السلمانية الطبي، حيث أن الفترة المتبقية والتي خصصت في البروتوكول العالمي وهي 14 يوماً، ستكون إجراءات وقائية واحترازية للحفاظ على صحة أهلها والمخالطين.

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